Esad yine kan döktü

Kanın durulmadığı Suriye’de devlet başkanı Beşar Esad’a bağlı askerler ve İran destekli terörist grupların sivillere saldırısı sonrası 4 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejimi ve İran destekli rejim yabancı terörist grupların Suriye’nin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içindeki sivil yerleşimlere saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, dün gece geç saatlerde İdlib’in Han Şeyhun, Serakib ve Kef Renbil ilçelerine, Um Celal, El Halahil ve Han Es Sübül köylerine, El Temniye ile El Tuh beldelerine ve Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine yoğun top ve roket saldırıları düzenledi.

51 roket saldırısı düzenlendi

İdlib Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, “İdlib’in güneydoğusundaki Han Şeyhun ilçesine dün gece 51 roket saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 4 sivil hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 sivil yaralandı.” dedi.

TRT