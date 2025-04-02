Esav’da Geleneksel Bayramlaşma Programı Düzenlendi

ESAV’DA BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Merkezi Ankara’da bulunan Ankara Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Etkinlikte, çok sayıda hemşehri bir araya geldi. Ev sahibi olarak selamlama konuşması yapan ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, “Her ne kadar vücut olarak Erzurum’da yaşamıyor olsak ta Erzurumluluğun bilinci ile hareket ediyoruz” dedi. Ayrıca, Aksungur, Erzurum bilincini çoluk çocuklarına ve yakın çevrelerine aşılamaya çalıştıklarını belirtti.

ÇALIŞMALAR VE HEDEFLER

Aksungur, vakıf olarak, herkesi bir araya getirmek, kaynaştırmak ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmek için aralıksız çalıştıklarını ifade etti. “Yaygın örgütlenmeyi benimsediğimiz için Ankara’nın merkezinde ve Ankara dışında bir çok yerde şube ve merkezlerimiz bulunmaktadır. Hemşerilerimizin ilçe ve köy dernekleri başta olmak üzere, örgütlenmelerine özel önem vermekte ve onları desteklemekteyiz” diye ekledi.

HALK OZANLARINDAN RENKLİ GÖSTERİLER

Programda, halk ozanı Zeki Erdali, okuduğu parçalarla katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Ayrıca, misafir sanatçı olarak katılan Karslı halk ozanı Aşık Selahattin Dündar, boynuna astığı çift saz ile türküleri seslendirip halk hikayeleri anlatarak etkinliğe renk kattı. Halk ozanı Ali Oltulu ise katılımcıları tek tek selamlayarak, Erzurum türküleri ve Şair Şerif Çöpürgenzli’nin şiirleriyle etkinlikte büyük beğeni topladı. Program, Erzurum su böreği ve bayram tatlısının ikramıyla sona erdi.