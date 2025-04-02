Eşeğiyle Kanala Düşen Çoban Boğuldu

ŞANLIURFA’DA TRAJİK KAZA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, eşeğiyle birlikte sulama kanalına düşen çoban hayatını kaybetti. Olayda çobanla birlikte kanala düşen eşek de telef oldu. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

OLAYIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi’nde bulunan mera alanında koyun otlatan Abdulkadir Gizli (37), yağış sonrası kayganlaşan yolda dengesini kaybederek eşeğiyle birlikte sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban ve eşek, görünmez hale geldi. Olayı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

İhbarla birlikte bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleri, Gizli’nin cansız bedenini buldu. Sulama kanalından çıkarılan çobanın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu trajik kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.