Eşek Almaya Giden Yaşar Dursun Ölü Bulundu

KAYBOLAN İKİ ÇOCUK BABASI

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Yaşar Dursun, 18 Ekim’de ailesine Bartın’ın Ulus ilçesindeki Ulupınar köyünden eşek satın almak üzere gideceğini belirterek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Köy muhtarı Seyfi Altıok, birkaç gün sonra su arızası nedeniyle gittiği evde, Yaşar Dursun’un eşi Hanife Dursun’a onun nerede olduğunu sorması üzerine Dursun’un kaybolduğu bilgisini edindi. Bunun ardından muhtar, durumu jandarmaya iletti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILIYOR

Jandarma, AFAD, NAK ve İHH ekipleri ile birlikte 54 personel, 12 araç, 2 dron ve 2 iz takip köpeği kullanarak arama faaliyetlerine başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, köye 5 kilometre mesafedeki bir ormanda ölü bir eşek bulundu. Eşeğin, Yaşar Dursun’un satın alıp üzerine binerek geri dönmeye çalıştığı eşek olduğu düşünülüyor. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları duraklatıldı.

ÖLÜ EŞEĞİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ölü eşeğin ölüm nedeni ise henüz belirlenemediği için araştırmalar devam ediyor. Bu durum, kaybolan Yaşar Dursun ile ilgili endişeleri artırıyor ve olayın derinlemesine incelenmesi gerektiği düşünülüyor. Arama çalışmaları, Dursun’un izine ulaşabilmek amacıyla yeniden yapılması bekleniyor.