Eşek Yüzünden Araç Takla Attı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’in içinde bulunduğu otomobil, ani bir şekilde yola çıkan eşeğe çarpan önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca takla atarak şarampole yuvarlandı. Bu talihsiz kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolu üzerindeki Cihanbeyli ilçesi Gemecik mevkisinde gerçekleşti. Kazada, Belediye Başkanı Cönger, belediye meclis üyesi Duran Sargın ve sürücü Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.

KAZA SONRASI GİDİŞAT

Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran, yönetimindeki 71 KE 271 plakalı araçla yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaparken, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili savurup taklalar atarak şarampole yuvarladı. Kaza yerine, gelen ihbar sonrası polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücü Kurtaran ve araçta bulunan Keskin Belediye Başkanı Cönger ile belediye meclis üyesi Duran Sargın’ın yaralandığını tespit etti.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan eşek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.