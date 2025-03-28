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Esen Metalspor Özvatanspor’u 6-1 Yendi

ÖZVATANSPOR VE ESEN METALSPOR KARŞILAŞTI

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off grubunun 6. hafta maçında Özvatanspor ile Esen Metalspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı bu mücadelede Esen Metalspor, rakibini 6-1 mağlup etti.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Argıncık 2 nolu statta oynandı. Hakemler Ali Yıldız, Hamza Yıldız ve Ahmet Yıldız olarak görev aldı. Özvatanspor takımında Osman Gündoğdu, Hüseyin Uçar, Erdem Demir, Mücahit Mehmet Karer, Talha Çoban, İsmail Erdi (Dk.70 Ali Birol), Serhat Kahraman (Dk.46 Murat Kıraç), Şahin Çavuş, Ramazan Durdu, Mevlüt Metin ve Resul Yıldırım görev aldı. Esen Metalspor ise Mehmet Başer, Burak Türkmen (Dk.46 Ömer Kaya), Gökberk Seçme, Turgay Aydoğdu (Dk.56 Kürşat Yurdagül), Yaşar Berk Yorgancı, Selim Yağmur, Mehmet Ali Kılınç (Dk.46 Murat Gülmez), Selim Başev (Dk.56 Fatih Demirezen), Osman Şentürk (Dk.46 Emin Dursun), Hakan Bahran ve Süleyman Yasa ile mücadele etti.

GOLLER VE SONUÇ

Maçta iki takımın oyuncuları tarafından kaydedilen goller şöyle sıralandı: Özvatanspor’dan Resul Yıldırım, Dk.87’de takımının tek golünü atarken; Esen Metalspor’dan Selim Başev Dk.3, Mehmet Ali Kılınç Dk.7, Hakan Bahran Dk.16, Osman Şentürk Dk.33, Kürşat Dk.64 ve Yaşar Berk Yorgancı Dk.77’de gollerle takımını galibiyete taşıdı.

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