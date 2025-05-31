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Esenboğa Havalimanı Yıllık 30 Milyon

BÖLGESEL ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 30 milyona çıkacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, havalimanında hızla artan yolcu ve uçak trafiğini karşılayabilmek amacıyla gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının yerinde incelemesini yaptı. İki etap olarak planlanan bu projelere 2023 yılı itibarıyla başladıklarını hatırlattı.

Birinci etap çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Uraloğlu, bu kapsamda 3 bin 750 metrelik yeni üçüncü pistin, 77 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesinin ve teknik blokların çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Uraloğlu, “Havalimanımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirmek ve Ankaramızın dünya başkentlerine yakışır bir tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında Esenboğa Havalimanı’mızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona çıkacak” ifadelerini kullandı.

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