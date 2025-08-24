Haberler

Esendere Kapı’da 33 Litre Metamfetamin

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari’nin Esendere Gümrük Kapısı’nda, bir tırın yakıt deposunda 33 litre sıvı metamfetamin bulundu. Hakkari Valiliği, konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran’dan Türkiye’ye giriş yapan Türk plakalı bir tırda arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, aracın yakıt bölümüne gizlenmiş halde 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.” bilgisi verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, “Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, uyuşturucu maddeye ve tıra el konulmuş olup, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir.” denildi. Bu olay, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

Kahramanmaraş’ta 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kahramanmaraş Elbistan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, sabah saat 05.59'da 19.74 kilometre derinlikte kaydedildi.
Bursa’da Yaya Araçla Çarpıştı

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 40 yaşındaki Selçuk Akgün, yolun karşısında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

