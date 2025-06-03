Esendere Sınır Kapısı’nda Gerginlik Yaşandı.

GÜMRÜK KAPISINDA YAŞANAN GERGİNLİK

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı’nda meydana gelen olaylar sonrası sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Esendere Gümrük Kapısı’nda yaşanan gerginlikte bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralanmış ve olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı.

STK’LAR ÇÖZÜM İÇİN TOPLANDI

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, Esendere Taşımalı Kooperatif Başkanı Serdar Kaya ve Esendere Merkez Muhtarı Murat Baran, gümrük yetkilileriyle bir araya gelerek mevcut sorunları ele aldı. Toplantıda, gerginliğin ticaret üzerindeki etkileri masaya yatırılırken, sınır kapısındaki işleyişin normale dönmesi için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. STK temsilcileri, ticaretin aksamaması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

TOPLANTI NİTELİKLİ GEÇTİ

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Esendere Gümrük Kapısı’nda yaşanan olaylarda bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralandı. 7 vatandaşımız tutuklandı” ifadelerini kullandı. Canan, “Bu olaylar münferit değil, uzun süredir devam eden sorunların sonucu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini dinledik, yetkililerle görüştük. Toplantı verimli geçti. Tüm tarafların hukuka ve karşılıklı saygıya uyması gerekiyor” dedi. STK temsilcileri, süreci dikkatle takip edeceklerini ve çözüm için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

– Hakkari