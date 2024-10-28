More
Gündem

Esenevler’de Öğrenci Müdür Yardımcısını Tehdit Etti

esenevler-de-ogrenci-mudur-yardimcisini-tehdit-etti

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

Olay, 24 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak’taki Yunus Emre Ortaokulu’nda gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.’nin okul içinde karşılaştığı bir sorun yüzünden ailesini arayarak okula davet ediyor.

MÜDÜR YARDIMCISIYLA YAŞANAN GERGİNLİK

İddialara göre, okul bahçesinde öğrencisi ile aileyi bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.’nin annesiyle telefonda görüştüğü sırada “Çocuğunuzun bakıcısı değilim” sözlerini sarf ediyor. Bu durumu duyan K.Ş., S.M.U.’ya hakaret ederek okuldan ayrılıyor.

TEHDİT VE POLİS MÜDAHALESİ

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine geri dönen K.Ş., Müdür Yardımcısı’na tehditlerde bulunuyor. Bu esnada diğer öğretmenler araya girerek durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Olayın ardından polisin ihbarı üzerine gözaltına alınan K.Ş., savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ediliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

“Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.