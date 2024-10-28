Esenevler’de Öğrenci Müdür Yardımcısını Tehdit Etti

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

Olay, 24 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Esenevler Mahallesi, Akşemsettin Sokak’taki Yunus Emre Ortaokulu’nda gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, Müdür Yardımcısı S.M.U., öğrenci K.Ş.’nin okul içinde karşılaştığı bir sorun yüzünden ailesini arayarak okula davet ediyor.

MÜDÜR YARDIMCISIYLA YAŞANAN GERGİNLİK

İddialara göre, okul bahçesinde öğrencisi ile aileyi bekleyen Müdür Yardımcısı, K.Ş.’nin annesiyle telefonda görüştüğü sırada “Çocuğunuzun bakıcısı değilim” sözlerini sarf ediyor. Bu durumu duyan K.Ş., S.M.U.’ya hakaret ederek okuldan ayrılıyor.

TEHDİT VE POLİS MÜDAHALESİ

Bir süre sonra elinde bıçakla okul bahçesine geri dönen K.Ş., Müdür Yardımcısı’na tehditlerde bulunuyor. Bu esnada diğer öğretmenler araya girerek durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Olayın ardından polisin ihbarı üzerine gözaltına alınan K.Ş., savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ediliyor.