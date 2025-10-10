Esenler’de Alacak Verecek Meselesi Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

Esenler’de Temmuz ayında iş yerinde Metin Dolançay’a silahlı saldırıda bulunan Yakup Serkan Z. yakalandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi ve Yakup Serkan Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ve şüphelilerin kaçışına dair görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

CİNAYETİN TARİHİ VE YERİ

Esenler’in Menderes Mahallesi’nde 31 Temmuz saat 17.20 civarında iş adamı Metin Dolançay, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma sonucunda motosikletle olay yerine gelen iki kişiden birinin, araçtan inip Metin Dolançay’a ateş açtığı ve ardından aynı motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kaçan motosikletli şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamera kayıtları incelendi. Polis, şüphelilerin izini sürdüğü ve yaklaşık 20 kilometre boyunca takibe devam ettiği belirtildi. Olayda silah kullanan şüphelinin Küçükçekmece civarında motosikletten inip bir süre yürüdüğü, daha sonra taksiye binerek Bahçeşehir, 2. kısma yöneldiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, çalışmaları sonucunda şüphelinin oturduğu evi ve kimliğini belirleyerek, Yavuz Serkan Z.’yi Güngören’de gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli hakkında işlemler Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürüldü. Soruşturma neticesinde olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği anlaşıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.