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Esenler’de Bina Çatısında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

İstanbul’un Esenler ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi 428. Sokak’ta çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından fark edildi. Hızla yükselen alevler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.

OLAYDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yangının söndürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çıkan yangın anları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. İtfaiye ekipleri, alevleri hızlı bir şekilde söndürerek olası daha büyük bir tehlikeni önlemiş oldu.

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