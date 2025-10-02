Esenler’de Çakar Ve Sahte Plaka Denetimi Yapıldı

DENETİM SONUCU YAKALANDI

İstanbul’un Esenler ilçesinde gerçekleştirilen polis denetiminde, emniyet şeridini ihlal eden ve otomobilinde çakar ile siren bulunan bir sürücü yakalandı. Yapılan kontroller sonucunda, sahte plaka taşıyan aracın sürücüsüne 195 bin 908 lira, aracın sahibi olan kişiye ise 138 bin 172 TL para cezası kesildi.

KONTROLLERDE SAHTE PLAKA BELİRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenler’de yeni hal yolu otogar istikametinde bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında, bir aracın emniyet şeridini kullandığı ve araçta çakar ile sirenin bulunduğu tespit edildi. Kontrollerde, aracın geçiş üstünlüğü olmadığı ve plakasının sahte olduğu belirlendi.

Sürücü A.Ş. (41) yakalanırken, şahsa Karayolları Trafik Kanunu’nun “sahte plaka kullanmak”, “çakar siren tertibatı olan araç kullanmak”, “aracın muayenesinin olmaması” ve “emniyet şeridi ihlali” maddelerinden toplam 195 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibinin İ.P. (31) olduğu belirlenirken, kendisine de “çakar siren tertibatı bulundurmak” sebebiyle 138 bin 172 TL para cezası yazıldı. Yakalanan A.Ş.’nin ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracın trafikten 30 gün süreyle men edilmesi kararı alındı.