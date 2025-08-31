Haberler

Esenler’de Ceset Bulundu, Soruşturma Başladı

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Esenler’de yer alan 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik olmayan kişinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olay, saat 19.00 sıralarında Kemer Mahallesi 905. Sokak’ta gerçekleşti. Balkonda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİBİNİN GÖZLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yerde yatan kişinin başından darbe alarak hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışmaları gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

