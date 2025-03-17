Esenler’de Elektrik Kesintisi Detayları Açıklandı

ESENLER’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

Esenler’de elektrik kesintileri, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden kontrol ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen açıklamalara göre, 18 Mart’ta İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin hangi ilçelerde gerçekleşeceği ve kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında haberimiz sizler için hazırlandı.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

18 Mart 2025 tarihinde, 09:30 ile 11:00 saatleri arasında Esenler ilçesinin merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 1131., 1134., 1136., 1137. ve 1138. sokaklarda elektrik kesintisi olacak. Bu kesinti, Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile, İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ayrıca 18 Mart 2025 tarihinde, 11:00 ile 12:30 saatleri arasında yine Esenler ilçesinin merkez Namık Kemal Mahallesi’nde, 32., 36., 38., 41., 42. ve Kosova sokaklarında başka bir kesinti daha gerçekleşecek. Bu kesinti de Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile aynı nedenlerden dolayı yapılacak.