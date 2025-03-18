Esenler’de Elektrik Kesintisi Saatleri

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Esenler’deki elektrik kesintileri, BEDAŞ’tan yapılan duyurularla netleşiyor. 18 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul genelinde hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri bilgileri.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

18 Mart 2025 tarihinde, 09:30 ile 11:00 saatleri arasında Esenler ilçesinde, Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nin 1131., 1134., 1136., 1137. ve 1138. sokaklarında elektrik kesintisi olacak. Kesinti, Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle gerçekleştirilecektir ve bu süre zarfında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri de göz önünde bulundurulacak.

İKİNCİ KESİNTİ DÜZENLEMESİ

Aynı gün içerisinde, 11:00 ile 12:30 saatleri arasında Esenler ilçesinde, Merkez-Namık Kemal Mahallesi’nin 32., 36., 38., 41., 42. ve Kosova sokaklarında da elektrik kesilecek. Bu kesinti de Abone/Şube Bağlantısı sebebiyle gerçekleştirilecek ve iş sağlığı ile güvenliğe dikkat edilecektir.