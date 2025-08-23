Esenler’de Minibüste Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI SERVİS ARAÇTI

Esenler’de seyir halindeki bir servis minibüsünde yangın çıktı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi’ndeki üst geçitte ilerleyen 34 LEL 534 plakalı aracın, havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenildi. Motor kısmından duman yükseldiğini gören şoför, aracı yol kenarına çekip yolcularını tahliye etti.

YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Bu esnada, yoldan geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait su tankerinin personeli, hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine hem itfaiye hem de polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangının olduğu alanda trafiği kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak servis aracı kullanılamaz hale geldi. Yangın yüzünden üst geçitten yapılan tramvay seferleri bir süre aksadı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN KİŞİNDEN AÇIKLAMA

Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren su tankeri personeli Soner Altunay, “Karşıda sulama yapıyordum, birden alevler yükseldi. Dumanlardan dolayı ilk müdahaleye geldim. Motor patlayınca fazla müdahale edemedim. Sadece su vardı, yetersiz kaldım.” diyerek durumu anlattı.