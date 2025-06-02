Esenler’De Saldırı, İki Gözaltı Var

ŞAHIS SINIFTAŞINA SALDIRI DÜZENLEDİ

Esenler’de bir kişi, eski eşinin sevgilisini vurdu. Saldırıda kurban hayatını kaybederken, iki kişi gözaltına alındı. Olayın, Esenler ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde dün meydana geldiği öğrenildi. 48 yaşındaki S.Y., silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, S.Y.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ VE YAKALANDI

Konu üzerine araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırıyı yapan kişinin 27 yaşındaki G.P. olduğu belirlendi. Olay sırasında gözcülük yapan diğer şüphelinin ise 25 yaşındaki M.R.Ç. olduğu tespit edildi. Her iki şüpheli, Şişli’de yakalanarak gözaltına alındı. G.P.’nin, S.Y.’nin eski eşiyle beraber olmasını kabul edemediği için bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Yakalanan şüphelilerin sorgulama süreci devam ediyor.