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Esenler’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜN

Esenler’de, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi’nde bir silahlı saldırı ihbarı alarak olay yerine gitti. Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin 48 yaşındaki Selami Yılmaz olduğunu belirledi.

SAĞLIK MÜDAHALESİNİN SONUCU

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahsın G.P. olduğunu tespit etti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Selami Yılmaz’ın yolda yürüdüğü ve arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer alıyor. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasına önemli katkı sağlıyor.

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