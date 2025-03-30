Esenler’de Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

OLAYIN UYGULAMALARI

İstanbul’un Esenler ilçesinde, bir adam sokak ortasında kayınpederini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Bu talihsiz durum sonucunda kayınpederin hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu bildiriliyor. Olay, 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde Çifte Havuzlar Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANLARI

Eşiyle boşanma sürecinde olan Mahmut U. (50), kayınpederi Mahmut Akkaya’nın (68) evinin önüne geldiğinde aralarında tartışma başladı. Tartışmanın ardından Akkaya evine yöneldi. Bu esnada Mahmut U., yanında taşıdığı silahla kayınpederine ateş açtı. Kurşunlar Mahmut Akkaya’yı hedef alarak yere düşmesine sebep oldu. Damat olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI VE YAKALAMA OPERASYONU

Olayın ardından Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Mahmut U.’nun adresine yapılan baskında, kendisinin yerde hareketsiz halde bulunduğu belirlendi. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Dehşet anlarını gösteren güvenlik görüntülerinde kayınpederin evinin önünde damadının silahla vurulduğu net bir şekilde görülüyor.