Esenler’de Uyarı Yapan Genç Bıçaklandı

OLAYIN DETAYLARI

Esenler’de, Abdurrahman Balcı (26), yaşadığı apartmanın önünde gürültü ve çevreyi kirleten 3 kişiyi uyardı. Uyarının ardından Balcı, bu kişilerden biri olan Berat C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekleşti. Balcı, Berat C., Baran C. (17) ve Musa P. (19) isimli kişilerle yapılan tartışmanın ardından yürüyüşe çıktı. Bu sırada Berat C., cebinden çıkardığı bıçağı Balcı’ya art arda sapladı. Balcı, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından, çevredeki insanlar Balcı’yı yaklaşık 50 metre ileride bulunan özel bir hastaneye taşıdı. İlk müdahaleden sonra Balcı, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi; fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Berat C., Baran C., ve Musa P. kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

ÇEVREDEKİ GÖRÜŞLER

Çevrede esnaflık yapan Hasan Uygun, “Saat 23.30 sıralarında burada bir gürültü oldu. Dükkandan çıktım, hastaneye birini taşıyorlardı. Yaralı göğüs kısmından kan kaybediyordu. Vuran çocuklar kaçtı. Duyduğuma göre çekirdek yiyip gürültü yapıyorlarmış. Uyarı yapılmış, bu yüzden kavga çıkmış. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Allah ölen arkadaşın ailesine sabır versin. 26 yaşında gencecik bir insan, yazık günah. Demek ki hepimizin hayatı tehlikede. Her an her yerde her şey olabilir” ifadelerini kullandı.