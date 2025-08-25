Esenler’de Yangın, Hızla Söndürüldü

YANGIN OLAYI

ESENLER’DE bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 16.00 civarında, Tuna Mahallesi 707. Sokak’ta baş gösterdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

YEDEK EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Bölgeye kısa süre içinde itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedenini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme gerçekleştirecek.