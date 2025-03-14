Esenler’de Yıkım Esnasında Bina Çöktü

ESENLER’DE KENTSAL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE ÇÖKEN BİNA

Esenler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen 8 katlı bina çöktü. Bu çökme, bitişiğindeki 2 binaya zarar verirken, olay sırasında çevredeki vatandaşlar tedbir olarak tahliye edildi. Çöken bina, havadan görüntülendiği gibi, çökme anı da bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 11.30 sıralarında Esenler Turgutreis Mahallesi’nde gerçekleşti.

YIKIM SIRASINDAKİ HATALAR SONUCU OLAY GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıma alınan 8 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinası tarafından kolonun yanlış kesilmesi sonucu bu olay meydana geldi. Kolon kesildiği esnada bina çökmeye başlarken, yanı başındaki 5 ve 6 katlı binalarda da hasar oluştu. Çöken binanın duvarları yıkılırken, ihbar üzerine polis ve zabıta ekipleri olay yerine intikal etti. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

YARALANAN OLMADI, TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE YAPILDI

Olay esnasında kimsenin yaralanmaması sevindirici bir durum olarak kaydedilirken, hasar gören binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Çökmüş bina, havadan yapılan görüntülemelerle belirgin bir şekilde tespit edildi. Çökme anı, cep telefonuyla kaydedilirken, bu durumu belgeliyor.