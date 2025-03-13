Esenler’de Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Esenler’de, 6 araç ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Esenler Çinçindere Caddesi’nde 16.15 sıralarında meydana geldi.

ARAÇLAR EKİBİ ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 GVA 109 plakalı bir otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan 34 FCD 588 plakalı araca çarptı. Çarpmanın sonucu, otomobil karşı şeride fırlayıp üç araca çarptıktan sonra ters döndü. Ara sokaktan gelen araç ise savrularak, tamir için bekleyen 34 YG 3421 plakalı başka bir otomobile ve motosiklete çarptı. Toplamda 6 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği bir süreliğine kontrollü hale getirdi. Kazada araçlarda hafif ve büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili konuşan Suat Cevahir, “İkisi de aynı şeritten geliyor. Biri takla atıp karşı şeride geçiyor. 2 yaralı varmış. Durumlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz” dedi. Kazada araçları hasar gören Yusuf Can Gümüştepe ise, “Aracım tamirdeydi. Bir anda gelip vurdular. Bir araç sokaktan çıkarken, diğer gelen araca vuruyor ve takla atıyor. Araç sonrasında gelip benim arabama vuruyor” şeklinde konuştu.