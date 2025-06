Esenler Deprem Riski Haritası Açıklandı!

Esenler deprem riski haritası, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birisi olarak, deprem tehlikesi altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Yoğun yapılaşma, eski bina stokları ve dar sokaklar, olası büyük Marmara depreminin Esenler üzerindeki etkilerini merak konusu haline getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanan “Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, 2019 verileriyle Esenler’in deprem senaryoları karşısındaki durumunu bilimsel verilerle ortaya konuyor.

DEPREM TAHMİNLERİ

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depremi temel alındığında, Esenler’de toplam 23.766 bina incelendi. Kitapçığa göre, bu binaların %46’sı hasarsız kalacak, %33’ü hafif hasar görecek, %16’sı orta hasar alacak, %3’ü ağır hasar alacak ve %2’si çok ağır hasar alacak. Bu tahminler doğrultusunda, Esenler’de yaklaşık 4.943 bina orta ve üst seviyede hasar görecek. Yani her 5 binadan biri yıkılma ya da ciddi onarım gerektirme riski taşıyor.

YAPI STOĞU ANALİZİ

Esenler, İstanbul genelinde deprem riski “yüksek” kabul edilen ilçelerden bir tanesi. İlçede bulunan yapıların %49’u 1980 öncesi inşa edilmiş binalardan oluşuyor. Bu oran, binaların büyük bir kısmının eski deprem yönetmelikleri çerçevesinde inşa edildiğini gösteriyor. İlçedeki binaların yalnızca %23’ü 2000 sonrası dönemde yapılmış durumda. Belirtilen verilere dayanarak, Esenler’in yapılaşma geçmişi ve nüfus yoğunluğu, İstanbul’da en fazla kayıp yaşaması beklenen ilçeler arasında bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

MAHALLELERDE RİSK ANALİZİ

Esenler’de en çok zarar görebilecek mahalleler arasında Nine Hatun, Fatih, Fevzi Çakmak, Kemer ve Namık Kemal öne çıkıyor. Örneğin, Nine Hatun mahallesinde 90 çok ağır, 367 ağır ve 721 orta hasarlı bina tahmin ediliyor. Can kaybı riski yüksek olan bu mahallelerde aynı zamanda yüksek geçici barınma ihtiyacı öngörülüyor. Toplamda 31.271 hanenin acil barınma ihtiyacına gireceği tahmin ediliyor, bu da yaklaşık 94.000 kişilik bir nüfusa işaret ediyor.

Zemin dayanımı açısından ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) değerlerine göre hazırlanan haritalarda, Esenler’in bazı mahalleleri zayıf zemin sınıfında yer alıyor. Bu bölgelerde deprem ivmesinin daha yüksek hissedildiği ve yapıların daha fazla zorlandığı görülüyor. Özellikle eski mahallelerdeki yapılar, bu zemin koşulları altında daha fazla risk taşımakta.