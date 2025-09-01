Esenler Elektrik Kesintisi Açıklandı

Haberler

Esenler’deki elektrik kesintisi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamayla araştırılıyor. 2 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

Esenler elektrik kesintisiyle ilgili detaylar şu şekildedir: 2025-09-02 tarihindeki kesintiler “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek olup, kesinti saatleri 09:00 – 17:00 arasındadır. Bu süre zarfında, İstanbul Güngören ilçesinin Gençosman mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, Bağcılar ilçesinin Merkez-100. Yıl mahallesi ve Esenler ilçesinin Merkez-Davutpaşa mahallesi ile çevresindeki sokaklarda da benzer kesintiler yapılacak.

Kesintinin etkilediği bölgeler arasında, Esenler ilçesinin Merkez-Davutpaşa mahallesi ile Mimar Sinan mahallesindeki 71/1, 72, 73, 75, 78, 79, 81, 85, 86 sokakları yer alıyor. Yine, Güngören ilçesinin Merkez-Gençosman mahallesi de bu süre içinde elektrik kesintisi yaşayacak. BEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği açısından bu çalışmaları yürütüyor.

