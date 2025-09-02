Haberler

Esenler Elektrik Kesintisi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Esenler’de elektrik kesintisi BEDAŞ’ın açıkladığı elektrik kesintisi listesiyle merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu süreçte hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve ne zaman geri geleceği ise güncel bilgiler arasında yer alıyor.

ESENLER’DE ELECTİK KESİNTİSİ TARİHLERİ

Esenler’deki elektrik kesintileri şu şekilde planlanmıştır: 3 Eylül 2025 tarihinde sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden etkilenecek bölgeler arasında MERKEZ-BİRİK Mahallesi’nin 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 824, 825, 826, 827, 828 numaralı sokakları ile BAHADIR, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU ve MEHMET AKİF ERSOY sokakları yer alıyor.

4 Eylül 2025 tarihinde de 08:00 ile 13:00 arasında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle kesintiler meydana gelecek. Bu kesinti İstanbul Bağcılar ilçe MERKEZ-100. YIL Mahallesi’nin 2235. sokak ile Esenler ilçe MERKEZ-DAVUTPAŞA Mahallesi’nin 64. sokaklarından etkilenecek. Yine aynı tarihte sabah 09:00 ile 17:00 saatleri arasında farklı mahallelerde bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri devam edecek. Özellikle MERKEZ-BİRİK Mahallesi’ndeki çeşitli sokaklar, KARAOĞLANOĞLU ve KAZIM KARABEKİR Mahallesi’ndeki bazı sokaklar bu aktivitelerden etkileniyor.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNEMİ

Bu elektrik kesintilerinin, iş sağlığı ve güvenliğini de gözeterek gerçekleştirildiği bildiriliyor. 4 Eylül tarihi boyunca belirli saatlerde tekrar eden kesintiler, Esenler sınırları içerisindeki birçok mahalledeki sokakları kapsıyor. Kesintiden etkilenecek alanlar arasında MERKEZ-BİRİK Mahallesi’nin yanı sıra KAZIM KARABEKİR Mahallesi de bulunuyor.

