Esenler Elektrik Kesintisi Açıklandı

ESENLER’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR GÜNCEL BİLGİLER

Esenler’de BEDAŞ elektrik kesintisi listelemesi ile söz konusu olan elektrik kesintileri araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen açıklamaya göre 29 Nisan’da İstanbul’un farklı bölgelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’daki hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği hakkında güncel haberleri burada bulabilirsiniz.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRELERİ

29 Nisan 2025 tarihindeki elektrik kesintileri, “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” sebebiyle gerçekleşiyor. Kesintiler, Esenler ilçesinin Merkez-Fatih mahallesinde 243., 245., Gelibolu, Hamidiye sokaklarında 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca, aynı mahallede 252., 289., 289/1., Fatih sokaklarında da 09:00 ile 17:00 saatleri arasında benzer kesintiler uygulanacak.

DIŞ KONTROL İÇİN DİĞER ALANLARDA YAPILACAK KESİNTİLER

Esenler ilçesinin Merkez-Fatih mahallesinin 289., 292. sokakları ile Tuna mahallesindeki 711., 714., 716. sokaklarında da elektrik kesintisi 29 Nisan 2025’te 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bunun yanı sıra, Merkez-Mimar Sinan mahallesinin 70., 71., 72., 73., 77. sokaklarında ve Nine Hatun mahallesinin 111., 112., 113., 115., 116., 117. sokaklarında da “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle 29 Nisan günü 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacak.

GÜNGÖREN VE MENDERES MAHALLELERİNDEKİ KESİNTİLER

Güngören ilçesinin Merkez-Gençosman mahallesi Ayazma sokaklarında da 09:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Esenler’deki Merkez-Menderes mahallesinin 324., 348., 350., 353., 358. sokaklarında 29 Nisan 2025’de 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kesintiler yapılacak. Ayrıca, Merkez-Birlik mahallesi 854. sokak ve Kemer mahallesi 901., 905., 905/1., 906., Kışla sokaklarında 29 Nisan 2025’te 11:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.