Esenler Elektrik Kesintisi Açıklandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Esenler’de elektrik kesintileri BEDAŞ’ın duyurusu ile takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin verdiği bilgilere göre 4 Eylül 2025 tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiler boyunca İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE ETKİLENEN BÖLGELER

4 Eylül 2025 tarihinde saat 08:00 ile 13:00 arasında İstanbul Esenler ilçesinin merkez bölgelerinde, yani 100. Yıl Mahallesi 2235. Sokak ve Davutpaşa Mahallesi 64. Sokak civarında, “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Aynı tarihte, aynı saatler arasında Havaalanı Mahallesi Galeri ve Uludağ Sokaklarda da benzer bir kesinti yapılacak.

Esenler’de 9:00 ile 17:00 arasında ise kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Birlik Mahallesi’nde 775, 777, 778, 779, 780, 781, 873, Karaoğlanoğlu ve Ulubatlı Sokaklar ile Kazım Karabekir Mahallesi’nde 1037’den 1047’ye kadar olan sokaklarda elektrikler kesiliyor. Ayrıca, Kazım Karabekir Mahallesi’nde bazı sokaklarda da elektrik kesintileri devam edecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE YATIRIM PROJELERİ

Esenler ilçesinin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” ve “Yatırım/Dönüşüm Çalışması” gibi sebeplerle 4 Eylül tarihindeki kesintilerle sınırlı kalmayacak. Kesintiler nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği de dikkate alınarak, belirtilen saatlerde elektrik hizmetinde aksamalar yaşanacak.