Esenler Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Esenler’de elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklamalara göre 26 Nisan’da İstanbul’un değişik ilçelerinde farklı süreler boyunca yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintileri olabiliyor ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceği gibi sorular, İstanbul güncel elektrik kesintileri haberlerinde yanıt bulacak.

KESİNTİSİ OLACAK BÖLGELER

Bedava elektrik kesintisi yapılacak olan bölgeler arasında Esenler ilçesi de yer alıyor. 28 Nisan 2025 tarihinde, Oruçreis Mahallesi sokaklarında sabah saat 09:00’dan 17:00’ye kadar abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Yine aynı tarihte, Merkez-Fatih Mahallesi 252. ve 254. sokaklarda, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yatırım/dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

KESİNTİ SÜRELERİ VE SEBEPLERİ

Esenler ilçesinin Merkez-Fatih Mahallesi’nde ise 201. ve 203. sokaklarda elektrik kesintileri yapılacak. Bu kesinti, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle gerçekleşecek. Merkez-Menderes Mahallesi’nde, 331. ve Çinçin Dere sokaklarında 09:30 ile 11:00 saatleri arasında, yine abone/şube bağlantısı yüzünden bir kesinti olacak.

Diğer elektrik kesintileri ise, Merkez-Fatih Mahallesi’nde 224., 225. ve 227. sokaklarda, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında, Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 11:00 ile 12:30 saatleri arasında, Merkez-Nine Hatun Mahallesi’nde 13:00 ile 18:00 saatleri arasında ve Merkez-Kemer Mahallesi’nde 13:30 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tüm bu kesintiler sırasında iş sağlığı ve güvenliği de gözetilerek elektrik kesintileri yapılacağı belirtiliyor. Vatandaşların bu saatlerde elektrikli cihazları kullanmamaları veya dikkatli olmaları öneriliyor. Elektrik kesintilerinin ne zaman sonlanacağı ve diğer detaylar için BEDAŞ’ın resmi açıklamaları takip edilmelidir.