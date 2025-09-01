Haberler

Esenler Elektrik Kesintisi Listesi Açıklandı

Esenler’de olan elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın güncel elektrik kesintisi listesi aracılığıyla takip ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 2 Eylül tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde meydana gelecek olan elektrik kesintilerini duyurdu. Peki, İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar…

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENİ

02 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi’nde 09:00 – 17:00 saatleri arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bunun yanında, aynı gün Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde de elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. 2025-09-02 tarihlerinde, İstanbul Bağcılar Merkez-100. Yıl Mahallesi, Esenler Merkez-Davutpaşa Mahallesi’nde 09:00 – 17:00 saatleri arasında geniş kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETKİLENEN BÖLGELER

Aynı zamanda, Esenler ilçesi Davutpaşa Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde de 09:00 – 17:00 saatleri arasında bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda, 69., Atatürk, Davutpaşa ve Melikşah sokakları ile Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi’nde de kesintiler görülecek. Kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak planlanmıştır.

