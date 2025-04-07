Esenler Elektrik Kesintisi Yapılacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDAKİ KAPSAMLI BİLGİLER

Esenler bölgesindeki elektrik kesintileri için BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, 8 Nisan tarihindeki planlı kesintiler belirli ilçelerde gerçekleşecek. İstanbul genelinde farklı sürelerle uygulanacak bu kesintiler, oldukça fazla sayıda vatandaşın etkilenmesine neden olacak.

SÜREÇ HAKKINDA DETAYLAR

8 Nisan 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, Esenyurt ilçesinin Merkez-Akçaburgaz mahallesi ile 3077. sokak ve Muhsin Yazıcıoğlu caddelerinde bakım çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacak. İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülecek olan bakım çalışması, enerji iletim sisteminin sağlıklı olması için şart hale geliyor.

ETKİLENEN BÖLGELER

İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintileri nedeniyle, özellikle belirtilen mahalle ve sokaklar, kesintilerden doğrudan etkilenecek. Kullanıcıların bu sürede enerji ihtiyacını planlaması gerekmektedir. Kesintinin bitişinin ardından elektriklerin yeniden gelmesi bekleniyor. Ayrıntılı bilgi almak ve güncel gelişmeleri takip etmek, enerjinin zamanında geri gelmesi için önem taşıyor.