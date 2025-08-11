Esenler Erokspor Adana Demirspor Nasıl İzlenir?

CANLI YAYIN İÇİN DETAYLAR

Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasındaki maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler, çeşitli araştırmalar yapıyor. Maçın canlı yayınına dair detaylar haberin içerisinde yer alıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Esenler Erokspor Adana Demirspor maçını canlı izleme fırsatını değerlendirebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

MAÇIN YAYIN LANDIĞI KANAL

Esenler Erokspor ve Adana Demirspor karşılaşmasını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için bu platformun üyesi olmanız gerekmekte. Karşılaşma, bu akşam saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’da, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.