Esenler Erokspor Adana Demirspor Nasıl İzlenir?

CANLI YAYIN İÇİN DETAYLAR

Esenler Erokspor ile Adana Demirspor arasındaki maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler, çeşitli araştırmalar yapıyor. Maçın canlı yayınına dair detaylar haberin içerisinde yer alıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Esenler Erokspor Adana Demirspor maçını canlı izleme fırsatını değerlendirebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

MAÇIN YAYIN LANDIĞI KANAL

Esenler Erokspor ve Adana Demirspor karşılaşmasını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için bu platformun üyesi olmanız gerekmekte. Karşılaşma, bu akşam saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’da, Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak.

ÖNEMLİ

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

