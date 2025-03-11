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Esenler Erokspor, Bülent Korkmaz İle Yollarını Ayırdı

TEKNİK DİREKTÖRLE YOL AYRIMI

Trendyol 1. Lig’de yer alan Esenler Erokspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Puan kayıplarının ardından Bülent Korkmaz’ın görevine son verilmesi kararlaştırıldı. Ocak ayında takımı devralan Korkmaz, yeşil-sarılı forma altında 9 lig maçına çıktı. Bu süreçte Esenler Erokspor, 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SON MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Esenler Erokspor, son karşılaşmasında Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Kulüpten yapılan akşam açıklamasında, Bülent Korkmaz ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. İstanbul temsilcisi 1. Lig’de 29. hafta itibarıyla 38 puanla 15. sırada yer alıyor.

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