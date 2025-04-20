Esenler Erokspor, Kocaelispor’u 3-1 Yendi

TEKNİK DİREKTÖR ÖZKÖYLÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Esenler Erokspor’un Teknik Direktörü Osman Özköylü, Kocaelispor ile yapılan maç sonrası yaptığı değerlendirmede, aynı sezon içerisinde şampiyon bir takımı iki kez yenmenin önemine vurgu yaptı ve “Bugünkü galibiyet çok önemliydi” dedi. Trendyol 1. Lig’in 35. Haftasında Esenler Erokspor, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Kocaelispor’u sahasında 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Özköylü, Kocaelispor’un başarısını da kutlayarak, “Tüm Kocaelispor camiasına hayırlı olsun. Süper Ligi hak eden camialardan bir tanesi.” dedi.

KAZANMAK İÇİN GÜÇLÜ PERFORMANS

Kocaelispor’un Süper Lig’e renk katacağına inandığını belirten Özköylü, “Gerçekten camianın bunu hak ettiğini söylemem gerekiyor. Sezon boyunca ortaya koydukları iyi performansla bunu hak ettiler.” ifadelerini kullandı. Kendi takımlarının da iyi bir futbol sergilediğini ancak şampiyonun rehavetinin sahada kendileri için avantaj sağladığını belirtti. İkinci yarının başlangıcında yaşadıkları problemlere de değinen Özköylü, “Kocaelispor pozisyonlara girdi. Oyun genelinde üstünlük kuran Erokspor’du.” diye konuştu.

GELECEK MAÇLARA ODAKLANMA

Esenler Erokspor’un bu maçta gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduğunu kaydeden Özköylü, “Futbolcularımı kutluyor ve onlarla gurur duyuyorum.” dedi. Alınan bu galibiyetin mutluluğunu yaşayacaklarını söyleyen Özköylü, Bandırmaspor maçı için bir gün izin verdikten sonra hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. Play-off şansları açısından kredilerinin azaldığını ve bu nedenle bugünkü galibiyetin kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Teknik Direktör, “Daha güçlü motivasyon ve enerji ile kalan 3 maça hazırlanacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.