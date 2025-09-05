Esenler Erokspor, Merkezefendi’yi Yendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVADA ZAFER

Antalya’da gerçekleşen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 81-68’lik skorla mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da yapılan bu mücadelede, Esenler Erokspor ilk çeyreği 22-18’lik avantajla tamamladı.

DEVRE ARASI VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Esenler Erokspor, devre arasına da 38-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren takım, bu periyodu 53-52’lik skorla bitirdi. Sonuç olarak Esenler Erokspor, karşılaşmayı 81-68’lik sonuçla kazanmayı başardı. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü son bulacak.