Haberler

Esenler Erokspor, Merkezefendi’yi Yendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVADA ZAFER

Antalya’da gerçekleşen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Esenler Erokspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i 81-68’lik skorla mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da yapılan bu mücadelede, Esenler Erokspor ilk çeyreği 22-18’lik avantajla tamamladı.

DEVRE ARASI VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK

Esenler Erokspor, devre arasına da 38-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren takım, bu periyodu 53-52’lik skorla bitirdi. Sonuç olarak Esenler Erokspor, karşılaşmayı 81-68’lik sonuçla kazanmayı başardı. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü son bulacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

