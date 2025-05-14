Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü’nü yendi

MAÇ SONUCU VE PERİYOT DURUMLARI

SALON: İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Samet Biner

Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi Play Off Final serisinin ilk maçında MKE Ankaragücü’nü 89-81 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İSTATİSTİKLER

Esenler Erokspor’un oyuncu istatistikleri şu şekilde: Crawford 33, Hüseyin Kandemir 19, Simmons 10, Metehan Akyel 9, Alihan Deniz Genç, Yiğit Baran Sarıkaya 6, Tayfun Erülkü 7, Berkay Sinirlioğlu 5, Mustafa Görür. MKE Ankaragücü ise şu oyuncu katkılarıyla maçta yer aldı: Veal 26, Hakan Yapar 19, Elleby 15, Serkan Menteşe 5, Caner Ercan 3, Altan Erol 7, Hazer Avcı 4, Ragıp Berke Atar 2, Doğukan Sönmez 1.

İlk periyot 14-23, devre 42-38, üçüncü periyot ise 71-60 tamamlandı. MKE Ankaragücü’nde Hazer Avcı, Serkan Menteşe ve Ragıp Berke Atar 5 faul ile oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SONRAKİ MAÇ VE ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Serinin ikinci maçı 16 Mayıs Cuma saat 17.00’de yine İstanbul’da Esenler Erokspor’un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu seride üç galibiyet alan takım play-off şampiyonu olacak ve lig şampiyonu Trabzonspor’un ardından gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak.