Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü’nü yendi

ESENLER EROKSPOR, FİNAL MAÇINDA GALİP GELDİ

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşmasında Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü İkon Menkul’ü kendi sahasında 89-81 mağlup ediyor. Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor seride 1-0 öne geçiyor. İki takımın üç galibiyet alması durumunda Basketbol Süper Ligi’ne yükseleceği serinin ikinci maçı 16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da gerçekleşecek.

MKE ANKARAGÜCÜ, BAŞLANGIÇTA ÜSTÜN OLDU

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan MKE Ankaragücü İkon Menkul, ilk periyodu 23-14 önde tamamlıyor. Ancak ikinci çeyrekte toparılan Esenler Erokspor, ilk yarıyı 42-38 üstün kapatıyor. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Esenler Erokspor, üçüncü periyodu 71-60 önde geçerek, müsabakadan 89-81 galip ayrılırken, İstanbul temsilcisinin oyuncularından Jordon Crawford, 33 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynuyor.