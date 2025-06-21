Esenler Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ESENLER SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Esenler’de su kesintisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Haziran tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Vatandaşlar, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırmaya devam ediyor. Suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte İSKİ’nin belirttiği 21 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Arıza açıklaması şu şekildedir: “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” görülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki mahalleler etkilenmektedir:

– Etkilenen Mahalle: Birlik Mahallesi

Başlama Tarihi: 21.06.2025 13:41:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.06.2025 16:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

– Etkilenen Mahalle: Kazım Karabekir Mahallesi

Başlama Tarihi: 21.06.2025 13:41:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.06.2025 16:00

Detaylı bilgi için: ALO 185