Esenler Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

ESENLER SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Esenler’de su kesintisi konusunda bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu bağlamda, suların ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği merak ediliyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ZAMAN DİLİMİ

Etkilenen mahalle olarak Turgut Reis Mahallesi belirlenmiş durumda. İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arızanın sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Su kesintisinin başlangıç tarihi 20 Ağustos 2025 olarak kaydedildi ve kesintinin tahmini bitiş tarihi ise 20 Ağustos 2025, saat 17:00 olarak belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.