Haberler

Esenler Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

ESENLER SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Esenler’de su kesintisi konusunda bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu bağlamda, suların ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği merak ediliyor.

KESİNTİDEN ETKİLENEN MAHALLE VE ZAMAN DİLİMİ

Etkilenen mahalle olarak Turgut Reis Mahallesi belirlenmiş durumda. İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arızanın sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Su kesintisinin başlangıç tarihi 20 Ağustos 2025 olarak kaydedildi ve kesintinin tahmini bitiş tarihi ise 20 Ağustos 2025, saat 17:00 olarak belirtildi. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Haberler

Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.