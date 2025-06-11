Esenler Su Kesintisi Duyuruldu

Esenler’deki su kesintisiyle ilgili bilgiler açıklandı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu da merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran’da İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri belirtti. Peki sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE

Etkilenen mahalle: Fatih Mahallesi.

ARIZA AÇIKLAMASI

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi.

BAŞLANGIÇ VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Başlama tarihi: 11.06.2025, saat 10:03:10. Tahmini bitiş tarihi ise: 12.06.2025, saat 00:00.

Detaylı bilgi için: ALO 185.