Haberler

Esenler Su Kesintisi Duyuruldu

Esenler’deki su kesintisiyle ilgili bilgiler açıklandı. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu da merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran’da İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri belirtti. Peki sular ne zaman, saat kaçta geri gelecek? İşte İSKİ’nin 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri…

ETKİLENEN MAHALLE

Etkilenen mahalle: Fatih Mahallesi.

ARIZA AÇIKLAMASI

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle DMA vana/debimetre değişimi.

BAŞLANGIÇ VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Başlama tarihi: 11.06.2025, saat 10:03:10. Tahmini bitiş tarihi ise: 12.06.2025, saat 00:00.

Detaylı bilgi için: ALO 185.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümraniye’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Ümraniye'de bir motosiklet, kontrolsüz dönüş yapan kamyona çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Haberler

Diyarbakır’da Hava Uçuş Eğitimi Başladı

Diyarbakırlı Fırat Tekin, gökyüzüne olan tutkusuyla mal varlığını satarak pilot oldu. Yamaç paraşütü ile başlayan yolculuğu, ticari uçuşlarla hem havacılık hem de turizme katkı sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.