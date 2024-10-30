Esenyurt Başkanı Özer’in Gözaltı Süreci Açıklandı

Esenyurt BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı.”

Gözaltının NEDENİ VE DETAYLARI

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının nedeninin terör soruşturması kapsamında PKK ve KCK ile bağlantılı olduğu, terör örgütü üyeliği suçu işlediği, teknik ve fiziki takip yapıldığı ve banka hesabının incelendiği belirtildi. Emniyet yetkilileri, Özer’in hem evinde hem de Esenyurt Belediye binasında arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından gözaltına alınan Ahmet Özer’in soruşturma süreci yakından takip ediliyor. Ekrem İmamoğlu ve CHP kanadı, gelişmeleri dikkatle izlediklerini bildirirken, gözaltının içeriğine dair detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bu süreçte, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltı durumu ve İmamoğlu’nun açıklamaları kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. CHP’nin güçlü isimlerinden biri olarak bilinen Özer, görev süresince çeşitli projelere imza attı ve İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’un yönetimini üstlendi. 1960 yılında Van’da doğan Ahmet Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlayarak buradan birincilikle mezun oldu. Özer, akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında yaptığı iki yüksek lisans ile devam etti. ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören Özer, 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimlere dair önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca, bilimsel yayınlarının yanı sıra “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.