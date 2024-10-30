“Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Gözaltına Alınması”

İMAMOĞLU’NUN BURSA ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da yaptığı konuşmada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasını sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu, “Görevim halkın onayıyla başlar, halkın onayıyla biter. Buna müdahale etmeyen akıl sürekli demokrasinin şamarını yiyor ama bir türlü aklı başına gelmiyor. 10 gün önce İmralı’dan TBMM’ye açılım yapan akıl bugün CHP’li bir belediye başkanını gözaltına alıyor” şeklinde ifade etti. Özer’in akademik kariyerine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu kişi bir ilim insanıdır. Bu ülkenin üniversitelerinde profesör olmuş ve farklı görevlerde bulunmuş, Van’dan Hakkari’ye, Ankara’ya Mersin’e kadar farklı üniversitelerde görev yapmış vatandaşımız gözaltına alınıyor” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, bu durumu kınayarak, “Bu yanlış, bu şekilde sabahın altısında evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu herkes bilir. Yok! Algı yaratacaklar…” dedi.

İKTİDARIN HESAP VERMESİ GEREKEN ZAMAN YAKLAŞIYOR

İmamoğlu, “Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir” diyerek, mevcut iktidarın halktan uzaklaştığını vurguladı. “Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar, çünkü o akıl milleti zengin sanıyor ama millet yoksullaştı. Fakirliği yoksulluğu unutturmak için böyle algı operasyonları yapıyorlar” sözleriyle iktidarın politikalarını eleştirdi. İktidarın Atatürk’ün 101 yıl önce eşitlik, adalet ve demokrasi vaadinde bulunduğunu hatırlatarak, günümüzde bu değerlerin yok sayıldığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

İmamoğlu, Ahmet Özer’in gözaltına alındığını sosyal medya aracılığıyla duyurarak, “Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının sebebi, terör soruşturması kapsamında PKK ve KCK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle üstlenilen suçlamalar olarak duyuruldu. Özer hakkında teknik ve fiziki takip yapıldığı ve banka hesabının incelendiği belirtilerek, kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi. Emniyet yetkilileri, hem Özer’in evinde hem de Esenyurt Belediye binasında arama gerçekleştirildiğini aktarırken, gözaltı sürecinin detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bu gelişmeler, İmamoğlu ve CHP’nin süreci yakından takip ettiğinin altını çizerken, geniş bir kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmiş bilim insanıdır. 1960 yılında Van’da doğan Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde birincilikle tamamlamıştır. İki yüksek lisans eğitimine de sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında devam eden Özer, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim alarak 1999’da doçent unvanı edinmiş ve 2023 yılında profesör olmuştur. Şu an Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak astronomik kariyerine devam etmektedir.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimlere dair önemli katkılarda bulunmuştur. Bilimsel yayınlarının yanı sıra, “Şehrivan” adında bir romanı da bulunmaktadır.