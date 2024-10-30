Esenyurt Belediye Başkanı’nın Gözaltı Süreci Açıklandı

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı.”

AHMET ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının nedeni, terör soruşturması kapsamında PKK ile KCK bağlantılı olduğu iddiaları. Özer’in terör örgütü üyeliği suçunu işlediği, teknik ve fiziki takip yapıldığı ve banka hesabının incelendiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, Özer’in hem evinde hem de Esenyurt Belediye binasında arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından gözaltına alınan Ahmet Özer’in soruşturma süreci yakından takip ediliyor. Ekrem İmamoğlu ve CHP kanadı, bu süreci detaylı şekilde izliyor. Gözaltının içeriğine dair bilgilerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı buluyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. CHP’nin güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Özer, bu görev süresince birçok projeye imza attı ve İstanbul’un kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’un yönetimini üstlendi. 1960 yılında Van’da doğan Özer, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı ve buradan birincilikle mezun oldu. Akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanlarında iki yüksek lisans ile devam eden Özer, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim aldı. 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını aldı ve şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, özellikle Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmaktadır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi önemli eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetim konularında ileri düzeyde çalışmalar yapmıştır. Bunun yanı sıra “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.