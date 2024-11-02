Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in Görüşmeleri Ortaya Çıktı

AHMET ÖZER’İN TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma dosyasında, bazı telefon görüşmelerinin detayları gün yüzüne çıktı. Ahmet Özer, kendisine yöneltilen tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor.

İDDİALAR REDDEDİLİYOR

Özer’in telefon görüşmeleri, soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Bu görüşmelerin içeriği, mahkeme süreçleri açısından büyük önem taşıyor. Ahmet Özer, sahip olduğu pozisyonda kendisine yönelen eleştirilerin asılsız olduğunu savunuyor ve durumu netleştirmek için gerekli adımları atacağını belirtiyor.