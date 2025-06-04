Esenyurt Belediyesi, 100 Milyon Lira Dağıttı

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN BAYRAM İKRAMİYESİ

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çalışanlarına toplamda 100 milyon lira ikramiye ödemesi yapıyor. Belediyeden gelen açıklamaya göre, Başkan Vekili Can Aksoy, 5,6 milyar lira borçla devraldığı bu kurumda israfı önleyerek tasarruf politikalarını hayata geçiriyor. Kamu kaynaklarını, hizmet projelerine ve çalışanların refahına yönlendirme çabası sürüyor.

ÇALIŞANLARA MÜJDELİ HABER

Bazı ilçe belediyeleri personel maaşlarını ödemekte zorluk çekerken, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta görev yapan 3 bin belediye çalışanı, 30 günlük ikramiyelerini bayramdan önce hesaplarında gördü. Toplamda 100 milyon lira tutarındaki ikramiye ödemesi, belediye personeline önemli bir moral ve motivasyon kaynağı sağlıyor.

SENDİKADAN TEŞEKKÜR

Açıklamada, belediye çalışanlarının üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası’nın İstanbul Temsilciliği’nin de Başkan Vekili Aksoy’a teşekkür ettiği ifade ediliyor. Bu gelişme, çalışanlar için olumlu bir hava oluşturuyor ve kuruma olan güveni artırıyor.