Esenyurt Belediyesi, 50 Bin Kişiye İkramda Bulundu

Esenyurt Belediyesi’nin Hızlı Yardım Çalışmaları

Esenyurt Belediyesi, afet sonrası yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla deprem nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için 50 bin kişiye sıcak çorba ve çeşitli ikramlıklar hazırlıyor. Belediyenin açıklamasına göre, depremin hemen sonrasında hızlı bir şekilde organizasyon yapan ekipler, sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Belediye bünyesindeki aşevleri ve mobil ikram noktaları, gece boyunca aralıksız çalışarak ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ve diğer ikramlıkları sunuyor.

Can Aksoy’un Çalışmaları Yerinde İncelemesi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, deprem sonrası belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi’nde ilçedeki son durumu takip ediyor. Deprem toplanma alanlarını ve belediyeye bağlı aşevlerini ziyaret eden Aksoy, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde dinliyor. Aksoy, yaptığı açıklamada tüm ekiplerin koordineli bir şekilde görev başında olduğunu ifade ediyor.

Yemek İkramlarının Sürekliliği

Aksoy, belediyeye ait 3 sabit aşevi, 6 mobil aşevi ve toplamda 28 noktada sıcak yemek ikramlarının devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, belediyeye bağlı tüm sosyal tesisler, kültür merkezleri ve salonların vatandaşların kullanımına açık olacağını açıklıyor. Bu yardımlar, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynuyor.