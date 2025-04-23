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Esenyurt Belediyesi, Deprem İçin Çorba Hazırladı

YARDIM FAALİYETLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediyesi, deprem nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için 50 bin kişilik sıcak çorba ve çeşitli ikramlıklar hazırlıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin hemen ardından hızlı bir şekilde organize olan ekipler, hasar tespit çalışmalarına sahada başlıyor. Belediyeye bağlı aşevleri ve mobil ikram noktaları, gece boyunca kesintisiz hizmet vererek bu hazırlıkları gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, deprem sonrası belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi’nde ilçenin son durumunu takip ediyor. Aksoy, deprem toplanma alanlarını ve belediyeye bağlı aşevlerini ziyaret ederek burada vatandaşlarla görüşüyor, onların ihtiyaçlarını yerinde dinliyor. Açıklamasında, “Tüm ekipler koordineli şekilde görev başında” ifadesine yer veren Aksoy, belediyeye ait 3 sabit aşevi, 6 mobil aşevi ve toplamda 28 noktada sıcak yemek ikramının sürdüğünü iletti. Ayrıca, belediyeye bağlı tüm sosyal tesisler, kültür merkezleri ve salonların vatandaşlara açık olacağını da duyurdu.

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