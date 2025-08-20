Esenyurt Belediyesi, Engelsiz Sanat Atölyesi Açıyor

ENGELSİZ SANAT ATÖLYESİ KURS YARIŞMASI

Esenyurt Belediyesi, Engelsiz Sanat Atölyesinde özel bireylerin sanatsal üretimine katılımını artırmak ve onları hayata daha güçlü bir şekilde dahil etmek için çeşitli kurslar düzenliyor. Bu kapsamda, özel bireylerin toplumsal uyumunu artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla birçok alanda eğitimler sunuluyor. Engeliler Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen bu atölye, özel bireylerin gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

MÜZİKSEL ÇALIŞMALAR VE YETENEK GELİŞİMİ

Engelsiz Sanat Atölyesi’nde yapılan müzikal aktiviteler, katılımcıların sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olurken müzikal yeteneklerini de keşfetmelerine olanak tanıyor. Haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, özel bireylere farklı enstrümanlar çalma fırsatı sunuluyor. Bu sayede, katılımcılar akranlarıyla eşit şartlarda yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor.

TOPLUMSAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ KATILIM

Esenyurt Belediye’sinin hedefi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde dahil olmalarını sağlamak. Bu atölye, bireylerin sosyal etkileşimlerini artırırken, aynı zamanda yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Engel tanımayan sanatsal çalışmalar, özel bireylerin sosyal yaşamın bir parçası olmalarına destek oluyor.