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Esenyurt Belediyesi’nde Yeni Görevden Almalar

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BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un yönetiminde belediyede yeni görevden almalar gerçekleşti.

GÖREVDEN ALMALAR YAŞANDI

Halk TV’nin verdiği bilgilere göre, Esenyurt Belediyesi’nde Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya ile Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı. Geçtiğimiz hafta ise Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Murat Düzgün ve Osman Yalçın da görevden alınmıştı. Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkan Başdanışmanı Engin Doğru da görevinden istifa etti.

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